“Geylan’ın hayati tehlikesi bulunuyor”

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde, Yılmazköy civarında bir kişinin ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya neden olmakla suçlanan Halil Gazi Güney, tutuklanarak Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, kaza sonucu ağır yaralanan bir diğer araç sürücüsü Fikret Geylan’ın hayati tehlikesinin bulunduğun belirtti, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, 5 Eylül 2023 tarihinde saat 09.15 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 11-12’nci kilometreleri arasında çift şeritli yolda, sol şerit içerisinde yönetimindeki araç ile seyrederken, Yılmazköy alt geçidine yaklaştığında gerisini kontrol etmeden dikkatsizce sağ şeride geçtiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının bu esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru dikkatsizce seyreden Fikret Geylan yönetimindeki aracın önünü tıkaması sonucu aracın sol arka kısmına çarptığını açıkladı.

Polis memuru, çarpışmanın etkisi ile Geylan’ın yönetimindeki aracın sağ şerit içerisinde kontrolsüzce seyrederek orta refüj içerisinde durduğunu ifade etti.

Polis memuru, kaza sonucu Geylan’ın yönetimindeki aracın çarpışmanın etkisi ile sağ yan kısmı üzerine devrilerek kontrolsüz bir şekilde seyrederek yolun sol kısmında önü doğu istikametine bakar şekilde durduğunu açıkladı.

Polis memuru, kazada yaralanan Fatma Geylan ile Fikret Geylan’ın Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldığını ifade etti.

Polis memuru, Fikret Geylan’ın almış olduğu yaralardan dolayı genel yoğun bakım servisine, Fatma Geylan’ın ise Cerrahi Servisine sevk edilerek tedavi altına alındıklarını açıkladı.

Polis memuru, ağır yaralanan Fikret Geylan’ın hayati tehlikesi bulunduğunu belirtti.

Kazanın ardından zanlının tutuklandığını ifade eden polis, gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyleyen polis memuru Güney, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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