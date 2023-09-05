Çarptığı araç takla attı, 3 kişi yaralandı

Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda bu sabah meydana gelen trafik kazası sonucunda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bu sabah saat 09.15 sıralarında, Yılmazköy yakınlarında meydana geldi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki Halil Gazi Güney, yönetiminde araçla Güzelyurt’a doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce sağ şeride doğru geçiş yaptı; o esnada 59 yaşındaki Fikret Geylan’ın aracı ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle Geylan’a ait araç takla atarak, yolun sonunda durduğu ifade edilen açıklamada, kaza sonucu; Halil Gazi Güney, Fikret Geylan ve Geylan’ın aracında yolcu olarak bulunan 62 yaşındaki Fatma Geylan’ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.