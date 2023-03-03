"Gerçekler saptırılıyor"

Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd (Binboğa Yem), yapılan istihdamların geçici olduğunu açıkladı.

Binboğa Yem’in Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şahkudeler’in imzasının da bulunduğu yazılı açıklamasında, kurumda örgütlü Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) tarafından ortaya atılan iddiaların “gerçekleri saptırdığı” ifade edildi.

Kuruma 3 istihdam yapıldığı konusu ile ilgili açıklamada, 3 Binboğa Yem işçisi haklarında soruşturma açılması ve açığa alınmaları sonrası 3 kişinin üç ay süreyle geçici olarak istihdam edildiği belirtildi. Gerçek bu iken, istihdam yapıldığı gerekçesiyle grev kararı alınmasının arkasında başka nedenlerin bulunduğu iddia edildi.

Binboğa Yem yöneticileri tarafından yandaşlara 400 bin TL’lik yem dağıtıldığı iddiası konusunda da, kurumun bazı hayvancıları tazmin etmek için yem dağıttığı ve yandaş ayrımcılığı yapılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “Hayvanlar arasında yemden yaşanan sağlık sorunlarının baş gösterdiği şüphesi oluşunca, kooperatifçilik ruhu gereği, hayvancıyı tazmin etmek için dağıtılmıştır. Yandaş ayrımcılığı asla yapılmamıştır” denildi.

Açıklamada, Koop-Sen’in eylemlerinin iyi niyetten yoksun olduğu ve Kuruma zarar verdiği de belirtildi.

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