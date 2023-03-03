Koop-Sen, Binboğa Yem Fabrikası'nda eylem başlattı

Koop-Sen, Binboğa LTD. Yönetim Kurulu'nun siyasi istihdam yapması sebebiyle bugün iş bırakma eylemi başlattığını açıkladı.

Açıklamada, alınan kararda geri atılmaması halinde Pazartesi gününden itibaren süresiz greve gidileceği bildiirildi.

Koop-Sen'den yapılan açıklama şöyle:

"Koop-Sen olarak yapmış olduğumuz tüm uyarılara rağmen, Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (BİNBOĞA-YEM) Ltd Yönetim Kurulu siyasi istihdam yapmıştır. Bugün saat 09:00’dan itibaren tüm personeli ile iş bırakma eylemine gidilmiştir. (BİNBOĞA-YEM) Ltd Yönetim Kurulunun geri adım atmaması halinde 06/03/2023 Pazartesi gününden itibaren süresiz genel greve gidilecektir."