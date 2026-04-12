Genel grev geçici olarak askıya alındı

Sendikalar, genel grev kararını bir sonraki Meclis oturumuna kadar durdururken, Meclis’in açılması ve görüşülmeyeceği açıklanan Hayat Pahalılığı ile ilgili tasarının yeniden görüşülmesi halinde yeniden greve gideceklerini açıkladı.

Sendikalar adına açıklama yapan Arslan Bıçaklı, genel grev kararının geçici bir süreliğine askıya alındığını duyurdu.

Bıçaklı, bu kararın bir sonraki Meclis oturumuna kadar geçerli olacağını belirterek, süreci yakından takip edeceklerini ifade etti. Ancak Pazartesi günü Meclis oturumunun açılması ve hayat pahalılığı yasasının görüşülmeye başlanması halinde, sendikaların derhal ülke genelinde genel grev ilan edeceğini vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel’in hayat pahalılığı düzenlemesine ilişkin açıklamalarını da eleştiren Bıçaklı, hükümetin Meclis İç Tüzüğü’ne uygun hareket etmediğini belirtti. Sendikaların hükümete güvenmediğini açık bir şekilde dile getiren Bıçaklı, yaşanan gelişmelerin siyasi ve hükümet içi sorunlardan kaynaklandığını vurguladı.

Bıçaklı ayrıca, Pazartesi günü sendikaların geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştireceğini ve hükümetin istifasına yönelik eylem planlarının kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Açıklama, sendikaların sürece karşı kararlı duruşunu vurgulayan sert ifadelerle sona erdi.