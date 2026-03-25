Gençlik Federasyonu ve üye dernekleri gençlere yönelik etkinlik programı düzenleyecek

Gençlik Federasyonu komisyonları ile üye gençlik dernekleri, mart ayının son haftasında teknoloji, doğa, spor ve kültür alanlarını kapsayan etkinlik programı düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ada genelinde gerçekleştirilecek söyleşi, atölye, kamp etkinlikleri ve sosyal buluşmalarla gençlerin hem yeni beceriler kazanması hem de sosyal bağlarını güçlendirmesi hedefleniyor.

Genç Hikâyeler söyleşi serisi yarın başlıyor

Gençlik Federasyonu Teknoloji Komisyonu tarafından Teknoloji Forumu kapsamında hayata geçirilen “Genç Hikâyeler” söyleşi serisinin ilk etkinliği, yazılım mühendisi ve girişimci Arda Karaderi’nin katılımıyla yarın saat 19.00’da Blckbrd Social’da gerçekleştirilecek.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, Kıbrıs’taki yazılım ve girişimcilik ekosistemi, girişim kurma süreçleri, sektördeki deneyimler ve karşılaşılan zorluklar ele alınacak; söyleşi sonunda soru-cevap bölümü yer alacak.

Doğa ve kamp etkinlikleri: Alevkayası’nda çadır kampı; Kantara’da “Kıbrıs Doğa ve Dağcılık Buluşması”

Etkinlik programı kapsamında, Güzelyurt Gençlik Derneği ile Mağusa Gençlik Birliği tarafından 28-29 Mart tarihlerinde Alevkayası’nda çadır kampı düzenlenecek.

Kamp alanına varış saatinin 12.00 olacağı etkinlikte sosyal buluşmalar ve çeşitli doğa aktiviteleri yapılacak. Katılım ücreti 600 TL olan kamp için başvurular yarın sona erecek.

İskele Gençlik Derneği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde Kantara’da “Kıbrıs Doğa ve Dağcılık Buluşması” gerçekleştirilecek.

28-29 Mart tarihlerinde ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikte, çeşitli doğa aktiviteleri ve atölyeler yer alacak.

Lefke’de iki toplumlu atölye

Lefke Gençlik Derneği tarafından Circular For All Cyprus iş birliği ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü desteğiyle, Cumartesi günü Lefke Belediye Pazarı’nda (Bandabulya) iki toplumlu “sesta sepet örme” atölyesi düzenlenecek.

Atölye, 10.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek ve katılımcıların, geleneksel teknikleri uygulamalı olarak öğrenmesi sağlanacak. Kontenjanın sınırlı olduğu etkinliğe katılım ön kayıtla mümkün olacak.

Girne’de paintball turnuvası

Girne Gençlik Derneği tarafından Cumartesi günü saat 16.00’da Girne Zeytinlik Avcılık ve Atıcılık Poligonu’nda paintball turnuvası düzenlenecek.

Takım hâlinde gerçekleştirilecek etkinlikte, kayıtlar ilgili dernek aracılığıyla yapılacak, katılım ücreti ise ekipman dâhil 600 TL olacak.

Lefkoşa’da sosyal gece

Lefkoşa Gençlik Derneği tarafından aynı gün saat 20.00’de Bricks Bar’da “Social Night” etkinliği düzenlenecek. Canlı müzik eşliğinde düzenlenecek etkinlik ücretsiz olacak.