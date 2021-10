Genç Rus piyanist Vladimir Petrov, Rus Klasikleri kadar muhteşemdi

Murat OBENLER

Klasik müzik alanındaki dünyadan hem tecrübeli hem de genç kuşaktan önemli sanatçıları Kıbrıs’ta klasik müzikseverlerle buluşturan Pharos Sanat Vakfı 27 Ekim Çarşamba gecesi ise genç kuşak müzisyenler arasında performansı ile göz dolduran ve tüm dünyaın dikkatini çeken Rus piyanist Vladimir Petrov’u, Lefkoşdaki kapalı mekanı The Shoe Factory’de yeniden sanatseverlerle buluşturdu. Klasik müziğin genç yıldızları arasında çoktan yerini alan Vladimir Petrov, PwC Cyprus’un destekleriyle düzenlenen etkinlikte bir kez daha Rachmaninov, Shostakovich, Beethoven, Chopin, Bach/F. Busoni ve Haydn’ın eserlerini icra ettiği büyüleyici performansı ile herkesi kendine hayran bıraktı. Yabancı misyon şeflerinin de büyük ilgi göserdiği konseri aralarında Güney Kıbrıs’ın Amerikan, Rusya, Hollanda,Brezilya büyükelçileri de izledi.

Shostakovich, Beethoven,Busoni,Haydn,Bach ve Rachmaninov’un muhteşem yorumu

İki bölümden oluşan konserde Dimitri Shostakovich’den Prelude and Fugue in B-flat major, Op. 87, No.21 (1951),Ludwig van Beethoven’den Piano Sonata No.3 in C major, Op.2, No.3 (1795),Frédéric Chopin’den Andante Spianato and Grande Polonaise Brillante in E-flat major, Op.22 (1834), J.S. Bach / F. Busoni’den “Nun komm der Heiden Heiland”, Chorale Prelude BWV 659 (1717 / 1898), Joseph Haydn’dan Piano Sonata in E minor, Hob. XVI/34 (1788),Sergei Rachmaninov’dan Prelude in D major, Op.23, No.4 (1903) ve Variations on theme of Corelli, Op.42 (1931) adlı eserleri icra eden Petrov kesilmeyen alkışlar üzerine iki kez de bis yaptı.

Genç yaşına müthiş bir kariyer sığdırıyor

Müziğe çok küçük yaşta başlayan ve 8 yaşında bazı festivallerde sahne almaya başlayan Petrov, 63. Ferruccio Busoni Yarışması 2021'de Ödül ve Seyirci Ödülü sahibi,Rusya'da Vera Lotar-Shevchenko'nun anısına düzenlenen V Uluslararası Piyano Yarışması, Meksika'daki VI Uluslararası "José Jacinto Cuevas" Yamaha Piyano Yarışması, İspanya'da Uluslararası Piyano Yarışması "Ciudad de Vigo" ve New York'ta NTD Uluslararası Piyano Yarışması’nda Birincilik Ödülü'nü kazandı. Bu başarılar genç sanatçıya dünyanın önemli salonlarında en iyi şeflerle de konserler vermesinin yolunu açtı.