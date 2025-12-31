Geçitköy'de korkutan kaza

Çamlıbel - Geçitköy Anayolu'nda bu sabah salon araç ile otobüsün çarpışması sonucu, 3 kişi yaralandı. Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza bu sabah 07.00 sıralarında Geçitköy Allahverdi Kılıç Caddesi üzerinde meydana geldi.

45 yaşındaki Burak Sadrazam yönetimindeki GH 456 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen 60 yaşındaki Sami Ayçelik'in kullanımındaki TLK 337 plakalı otobüs ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan GH 456 plakalı araç sürücüsü Burak Sadrazam ile TLK 337 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki iki kişi yaralandı. Yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması ise devam ediyor.