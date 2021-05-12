Geçişler için temmuz umudu

Küresel koronavirüs pandemisi nedeniyle Kıbrıs’ın bütününe yönelik serbest dolaşım ve kontrollü geçişlerin yeniden başlaması için temmuz ayı işaret edildi.

Politis’e göre her iki tarafta aşıların ilerlemesi ve şartların elvermesi halinde geçiş sınırlandırmasını Temmuz ayına kadar kaldırılabilecek.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi KıbrıslıRum eş başkanı Leonidas Filaktu, geçişlerin devam etmesi için mümkün olan en kısa zamanda yöntem bulunması maksadıyla Kıbrıs Türk tarafına somut öneriler sunduklarını söyledi.

Önerilerin Kıbrıslı Türkler tarafından incelenmesinden ve kendi notlarının eklenmesinden sonra yeniden görüşeceklerini açıklayan Filaktu, son dönemde temasları yoğunlaşan komitenin önümüzdeki aylarda kapılardan geçişlerde hiçbir kısıtlama olmamasını hedeflediğini ekledi.

İki toplumlu sağlık komitesinde, her iki tarafta da aşılamalarda ilerleme kaydedilmesi ve epidemiyolojik durumun elvermesi şartı ile kara kapılarının önümüzdeki temmuza kadar açılabileceği değerlendiriliyor.

Politis, Aşağı Pirgo sakinlerinin, Lefkoşa’nın güneyi başta olmak üzere işlerine ulaşma taleplerinin yerine getirildiğini yazdı.

Habere göre köy muhtarı Nikos Kleanthus bölge sakinlerinin pazartesi günden beridir 72 saatlik negatif sonuçlu PCR testi ve köyde daimi ikametlerini belgelemeleri şartıyla Aşağı Pirgo-Yeşilırmak noktasından geçişlere başladığını söyledi.