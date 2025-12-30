Geçinebilmek

Recep DAL

Kıbrıs’ın kuzeyinde ekonomik darboğazın derinleştiği, siyasi istikrarsızlıkların sürdüğü ve toplumsal sorunların kronikleştiği 2025 yılı geride kalırken, yurttaşlar 2026’ya ağır bir tabloyla giriyor. Yıl boyunca artan hayat pahalılığı, alım gücündeki sert düşüş ve peş peşe yaşanan krizler, toplumun geniş kesimlerinde umutsuzluğu artırdı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) oluşan hükümetin görevde olduğu 2025 yılı, ekonomik sorunların yanı sıra devletin üst kademelerine kadar uzanan rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla da anıldı. Kamuoyuna yansıyan skandallar, zaten zayıflayan güven duygusunu daha da aşındırdı.

Yeni yıla dair beklentilerini YENİDÜZEN’le paylaşan yurttaşlar, özellikle hayat pahalılığı, alım gücündeki erime, işsizlik ve altyapı sorunlarının çözülmesini istediklerini dile getirdi. 2026’dan beklenti, büyük ölçüde “umut”, “huzur” ve “ekonomik düzelme” başlıklarında birleşti.

“2026’nın geleceğe umutlu bakabileceğimiz bir yıl olmasını bekliyorum.” diyen Eren Yazıcı, 2025 yılının hem ülkede hem de dünyada ağır sorunlarla geçtiğini belirtti. Halil Görçin ise 2026 yılının ülkedeki siyasi sorunların düzeleceği bir yıl olmasını temenni ederken, “Bazı şeylerin değişmesi için beklenti içerisindeyim.” dedi.

Helin Bayraktar da ekonomik açıdan daha iyi bir yıl geçirmek istediğini söyledi; özellikle altyapı eksikliklerine dikkat çekti. Bayraktar, “Selden etkilenen yurttaşlarımız için çok üzüldüm. Altyapımız güçlendirilmeli.” ifadelerini kullandı. Bir başka yurttaşımız Yasemin Türkmen ise, “2026’nın çocukların ölmediği bir yıl olmasını istiyorum.” diye konuştu. 2025 hem ülkemiz hem de dünya için kötü bir yıl olduğunu hatırlatan Türkmen, “2026’dan barış, sağlık ve huzur bekliyorum.” açıklamasında bulundu.

“Yeni yılda ekonomik anlamda bir düzelme olmasını umuyorum.” şeklinde konuşan Fatma Madali, pahalılığın maaş artışlarıyla dengelenmediğini belirterek bu durumun ciddi sıkıntılar yarattığını söyledi. Son olarak Tülay Tomruk da, 2026’dan ekonomik refah beklediğine dikkat çekti. “Bir emekli maaşıyla geçinmek kolay mı?” diye soran Tomruk, ciddi zorluklarla mücadele ettiğini sözlerine ekledi

YENİDÜZEN’e konuşan yurttaşların 2026 beklentisi

Eren Yazıcı: “2025’te en büyük sorun alım gücümüz oldu, 2026’dan beklentim refah”

“2025 yılında yaşamadığımız sorun kalmadı. Küresel çapta yaşanan savaşlar, birçok insanımızı derinden etkileyen sel felaketi ve alım gücümüzün her geçen gün erimesi; bu sorunların başında geliyor. O yüzden 2026’nın huzur, sağlık ve refah getirmesini temenni ediyor, geleceğe umutlu bakabileceğimiz bir yıl olmasını bekliyorum.”

Halil Görçin: 2026’nın ülkemizdeki siyasi sorunların düzeleceği bir yıl olmasını umuyorum

“2026’nın daha umutlu ve geleceğe odaklı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Gerek ülkemizde gerekse de dünyada 2025 yılı içerisinde umut kırıcı olaylar yaşadık. Bazı şeylerin değişmesi için beklenti içerisindeyim. 2026, umarım ülkemizdeki siyasi sorunların düzeleceği bir yıl olur. Ekonomik olarak daha iyi bir yapının oluşturulması gerekiyor.”

Helin Bayraktar: Ekonomik açıdan daha iyi bir yıl geçirmeyi temenni ediyorum

“2026 yılının herkes için sağlıklı ve huzurlu geçmesini istiyorum. Özellikle selden etkilenen yurttaşlarımız için çok üzüldüm. Altyapımız güçlendirilmeli ve şartların daha iyi olması için çalışılması gerekiyor. Hayat çok pahalı durumda. Fiyatların düşmesi lazım. Eğer düşüremiyorlarsa da artış yapılmamalı. Ekonomik açıdan daha iyi bir yıl geçirmeyi temenni ediyorum.”

Yasemin Türkmen: 2026’nın çocukların ölmediği bir yıl olmasını diliyorum

“2025 yılı hem bizim ülkemiz, hem de dünya için kötü bir yıldı. 2026 yılının her şeyden önce barış, sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Çocukların ölmediği bir yıl olmasını diliyorum. Ekonomik anlamda açıkçası çok bir beklentim yok. Bu konuda bir şeylerin değişeceğini sanmıyorum, fazla da hayale kapılmak istemiyorum.”

Fatma Madali: Yeni yılda ekonomik anlamda bir düzelme olmasını bekliyorum

“2026 yılında eğitim sisteminin, mevcut bozuk düzenin ve halihazırda yaşadığımız kaotik ortamın düzelmesini umuyorum. 2025 yılı içerisinde birçok üründe pahalılık yaşanmasına rağmen maaşlar aynı oranda artmadı. O yüzden insanlarımız ciddi sıkıntılar yaşadı. Yeni yılda ekonomik anlamda bir düzelme olmasını bekliyorum.”

Tülay Tomruk: 2026’da ekonomik refah istiyoruz

“2025 yılı sancılı ve kötü geçen bir yıl oldu. 2026’dan huzur, sağlık ve iyi günler bekliyorum. Ekonomik açıdan çok sıkıntı yaşadık. Bir emekli maaşıyla geçinmek kolay mı? Başka ülkelerden gelen insanlara iş imkanı sağlanırken, benim oğlum iş bulamıyor. Çok ciddi zorluklarla mücadele ediyoruz. O yüzden 2026’da ekonomik refah da istiyoruz.”