Geçen hafta meydana gelen 83 trafik kazasında 27 kişi yaralandı

Ülkede geçen hafta toplam 83 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda, 27 kişi yaralandı. Sürat, kaza sebeplerinin ve sürücülerin rapor edildiği suçların başında yer aldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 9-15 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen 83 kazanın, 17’si yaralanmayla, 66’sı hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 27 kişi yaralandı.

Kazaların, 22’si süratli araç kullanmak, 18’i dikkatsiz sürüş yapmak, 14’ü yakın takip, 13’ü kavşakta durmamak, 16’sı ise diğer etkenlerden meydana geldi.

Toplam 4 milyon 827 bin 500 TL hasar miktarının oluştuğu kazaların, 25’i Lefkoşa’da, 25’i Girne’de, 17’si Gazimağusa’da, 9’u Güzelyurt’ta, 7’si İskele’de yer aldı.

9 bin 813 araç sürücüsü kontrol edildi, 1165’i rapor edildi

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrollerinde toplam 9 bin 813 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 1165 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Suçların dağılımı şöyle aktarıldı:

“Sürat (262),tehlikeli sürüş (4),dikkatsiz sürüş (27), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (157), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (11), alkollü araç kullanmak (27), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (157), emniyet kemersiz araç kullanmak (58), trafik levha ve işaretlerine uymamak (185), trafik ışıklarına uymamak (4), muayenesiz araç kullanmak (61), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (4), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (5), "b" özel işletme izinsiz araç kullanmak (5), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (1) ve 158 diğer trafik suçları”