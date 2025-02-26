Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Geçen hafta 71 trafik kazası meydana geldi, bir kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Geçen hafta 71 trafik kazası meydana geldi, bir kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Geçen hafta 71 trafik kazası meydana geldi, bir kişi öldü, 26 kişi yaralandı

Polisten yapılan açıklamaya göre, 17-23 Şubat tarihleri arasında 71 trafik kazası meydana geldi, kazalardan biri ölüm, 19’u yaralanma ve 51’i hasarla sonuçlandı.

A+A-

Polisten yapılan açıklamaya göre, 17-23 Şubat tarihleri arasında 71 trafik kazası meydana geldi, kazalardan biri ölüm, 19’u yaralanma ve 51’i hasarla sonuçlandı.

Kazaların sebepleri arasında süratli araç kullanmak (26) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (24), yakın takip (2) ve diğer etkenler (1) yer aldı.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 5 milyon 132 bin 6 TL olarak açıklandı.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa 25, Gazimağusa 14, Girne 21, Güzelyurt 5, İskele 6”

Trafik kontrolleri...

Polis tarafından 17-23 Şubat tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu 14 bin 682 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 2 bin 644 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat ( 1092 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 254 ) , Tehlikeli Sürüş ( 22 ), Dikkatsiz Sürüş ( 42 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 240 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 62 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 236 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 131 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 112 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 12 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 91 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 48 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 17 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Aracın Camlarına Görüşü Engelleyici Cam Filmi Yapıştırmak ( 52 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 2 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 14 ) ve 447 diğer trafik suçlarından rapor edildi. Toplam 218 araç trafikten men edildi ve 9 sürücü ise tutuklandı”

Bu haber toplam 138 defa okunmuştur
Etiketler :