Geceden sabaha 27 kayıtsız giriş

Polis Basın Subaylığı, Sahil Güvenlik ekiplerinin, bu sabah saat 06.00 sıralarında Kayalar köyü sahilinde kayıtsız giriş yapmaya çalışan 12 kişiyi tespit ettiğini bildirdi. Suriye uyruklu 5'i erkek, 4'ü kadın ve 3'ü çocuk sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi. Polis ayrıca dün akşam Karşıyaka’da kayıtsız giriş yapmaya çalışan 15 kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Polisin açıklaması şu şekilde; “Onaylanmış Liman Olmayan Bir Yerden KKTC'ye Kanunsuz Giriş Yapmak

19.12.2020 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Kayalar köyünün batı kısmında deniz içerisinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot içerisinde bulunan Suriye uyruklu 5'i erkek, 4'ü kadın ve 3'ü çocuk olmak üzere toplam 12 kişi tespit edilmiştir. Polis ekipleri ile ortak yürütülen operasyon sonucu bahse konu şahıslar karaya çıktıkları noktada tespit edildikten sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edilmişlerdir.

GKK’dan yapılan açıklamaya göre ise, dün gece saat 23.50 sıralarında Polis Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda, Girne Karşıyaka -Güzelyalı bölgesinde Suriye uyruklu 1’i çocuk, 4’ü kadın ve 10’u erkek, toplam 15 düzensiz göçmen ile 1 adet zodyak tipi şişme bot bulundu.