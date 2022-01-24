Gece yarısından sonra yer yer kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Dairesi, gece yarısından itibaren yer yer kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu.
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Meteoroloji Dairesi, gece yarısından itibaren yer yer kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu.
Daireden yapılan duyuruda, 00:00 ile yarın 18:00 arası, yer yer kuvvetli sağanak (metrekareye 21-50 kg) beklendiği kaydedildi, olumsuzluklara karşı tedbir alınması tavsiyesinde bulunuldu.
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Etiketler : yağmur, Meteoroloji Dairesi