Gece yarısı 600 kilo nar çaldılar, tutuklandılar...

Güzelyurt'ta, dün gece yarısı 600 kilo nar çalan 45 yaşındaki Z.K.(E) ve 22 yaşındaki T.K. (E) tutuklandı. Özdemir Beyitoğlu'na ait nar bahçesinden yaklaşık 600 kg narı çaldıkları tespit edilen söz konusu şahıslar tutuklanırken, çaldıkları narlar da emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.