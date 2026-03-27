“Geç kalınmış seçim artık yapılmalıdır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Canan Onurer’in Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu programa telefonla bağlandı. Çeler, TDP’nin kurultay sürecini tamamlayarak seçime hazır hale geldiğini belirtirken, ülkede artan siyasi bıkkınlığın ve mevcut hükümete yönelik güvensizliğin ciddi bir değişim talebini büyüttüğünü söyledi.

“Kurultay süreci kavgasız, demokratik ve güçlenerek geçiyor”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, partinin seçimlere coşkulu bir şekilde hazırlandığını belirterek, geç kalınmış seçimin artık yapılması gerektiğini söyledi. TDP’nin mecliste yeniden yerini almasının önemine işaret eden Çeler, kurultayın ertelenmemesi yönünde demokratik bir karar aldıklarını ifade etti.

Çeler, aday belirleme süreçleri ve örgütlenme bakımından kurultayların önemli olduğunu vurgulayarak, tüm ilçe kongrelerinin kavgasız ve sorunsuz şekilde tamamlandığını söyledi. 29 Mart Pazar günü yapılacak kurultayın ardından parti meclisinin yenileneceğini belirten Çeler, bunun TDP’nin yeni sürece hazır olduğunun açık göstergesi olacağını kaydetti.

“TDP artık daha kapsayıcı, daha çözüm odaklı bir parti”

Toplumun farklı kesimlerinden destek gördüklerini belirten Çeler, geçmişte TDP’nin yalnızca emeği savunan, özel sektöre uzak duran ve zaman zaman yanlış algılarla karşı karşıya kalan bir parti gibi gösterildiğini söyledi.

Bu algının değiştiğini ifade eden Çeler, TDP’nin bugün daha ılımlı, daha kapsayıcı ve çözüm önerileriyle öne çıkan bir siyasi yapı haline geldiğini vurguladı. Meclis dışında kalınan dönemin moral açıdan zor geçtiğini ancak bu sürecin öz eleştiri yapma ve parti politikalarını geliştirme açısından fırsata çevrildiğini belirten Çeler, yerel iş gücü, emeğin korunması, ulusal sermayenin önemi ve adil vergi sistemi üzerinde ciddi çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çeler, “TDP alternatif bir parti olarak mecliste olacak ve toplumun sesi olacaktır” dedi.

“Toplum artık ciddi bir değişim istiyor”

Çeler, toplumda siyasete karşı büyük bir bıkkınlık oluştuğunu ve birçok insanın hiçbir şeyin değişmeyeceğine dair güçlü bir inanç geliştirdiğini söyledi. Ancak mevcut hükümetin toplumu derin bir hayal kırıklığına uğrattığını belirten Çeler, özellikle devletin en üst kademelerinin yolsuzlukla anılmasının bu algıyı daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

Bu durumun toplumu sandığa götüreceğini vurgulayan Çeler, her kesimde hissedilen bıkkınlığın yeni bir sol koalisyon beklentisini güçlendirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplumun ne yapabileceğinin görüldüğünü belirten Çeler, genel seçimlerde de ciddi bir değişimin yaşanacağını savundu.

“CTP ile olası ortaklık var ama daha dikkatli olunmalı”

Çeler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sergilenen ortaklığın ardından, olası bir hükümet modelinde CTP ile kurulabilecek bir ortaklığın da gündemde olduğunu söyledi. Bu nedenle eleştirilerinin yanlış anlaşılmamasını istediğini belirten Çeler, buna rağmen bazı konularda daha dikkatli davranılması gerektiğini dile getirdi.

Mecliste hükümetin getirdiği düzenlemelere yaklaşım konusunda temkinli olunmasının önemine işaret eden Çeler, özellikle anayasa değişikliği ve seçim yasası gibi başlıklarda verilen desteğin sonuçlarının iyi hesaplanması gerektiğini kaydetti. Seçim yasasında yapılacak değişikliklerin ülkeyi iki partili yapıya sürükleyebileceğini belirten Çeler, demokrasiye önem veren partilerin bu tür konularda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

“Basının eline kelepçe vurulamaz”

Basın Yasası ve Ceza Değişiklik Yasası konusunda da değerlendirmelerde bulunan Çeler, bakanlık döneminde Basın İş Yasası’nı meclise taşımanın kendi açısından bir sorumluluk olduğunu hatırlattı.

Siyasetçilerin, gazetecilerin ve sosyal medya kullanıcılarının zaman zaman iftira ya da mesnetsiz iddialarla karşı karşıya kalabildiğini kabul ettiğini belirten Çeler, buna rağmen basının eline kelepçe vuracak yasal düzenlemelerin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Araştırmacı gazetecilik yapan kişilerin, usulsüzlük ve yasa dışılıkları yazdıkları için baskı altına alınmasının ya da ceza tehdidiyle susturulmasının basın özgürlüğüne aykırı olduğunu vurgulayan Çeler, bunun halkın habere erişim hakkını da zedeleyecek anti-demokratik bir adım olduğunu ifade etti.

“TDP dijitalleşmeye ciddi hazırlık yapıyor”

Hem ekonomik hem de diğer birçok alanda önlerinde zorlu bir süreç bulunduğunu belirten Çeler, ekibinde çok deneyimli isimlerin yer aldığını söyledi. Dijitalleşme konusunda TDP’nin ciddi bir hazırlık içinde olduğunu ifade eden Çeler, toplumun bu alandaki anlayışını daha ileri taşımak için kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Dijital dünyayı yakından takip eden ve bu alanda neler yapılabileceğini bilen kadrolarla çalıştıklarını belirten Çeler, gazetecilerin de bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurguladı.

“Hükümetteyken hükümet gibi, muhalefetteyken muhalefet gibi davranırız”

Çeler, mücadelelerinin temelinde memleket sevgisinin bulunduğunu ifade ederek, bu uğurda birçok kişinin hayatını ertelediğini, hatta aile kuramadığını söyledi. TDP’nin hem hükümetteyken hükümet gibi, hem de muhalefetteyken muhalefet gibi davranan bir parti olduğunu vurgulayan Çeler, aynı ciddiyet ve sorumluluk duygusuyla yollarına devam edeceklerini belirtti.