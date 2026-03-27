Gazimağusa Belediyesi’nden okullarda “Beyaz Bayrak” uygulaması

Eğitim Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde yürütülen “Temiz Okul Temiz Şehir” projesi kapsamında hayata geçirilen “Beyaz Bayrak” uygulaması çerçevesinde Mağusa'daki okullarda temizlik ve hijyen denetimleri yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, okul tuvaletleri, sınıflar, ortak kullanım alanları, okul bahçelerinin temizlik ve düzeni de incelenerek, belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirmeler yapıldı.

Uygulama ile okullarda hijyen standartlarının yükseltilmesi, öğrenciler için daha sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının oluşturulması ve temizlik konusunda örnek teşkil eden okulların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında belirlenen kategoriler doğrultusunda öğrencilerin sürece aktif katılımları da sağlandı.

Belirlenen kriterleri eksiksiz olarak yerine getiren okullar, “Beyaz Bayrak” ile ödüllendirilerek temizlik ve hijyen alanında örnek kurumlar arasında yer alacak.