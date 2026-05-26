İncirli, Gönyeli ve Yenikent’te halka bayramlaştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet, Gönyeli ve Yenikent bölgesinde yurttaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı. Bayram ziyaretlerinde İncirli’ye, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı, İlçe yöneticileri ve milletvekilleri eşlik etti.

CTP heyeti ilk olarak Gönyeli Salı Pazarı’nı ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve alışveriş yapan yurttaşlarla tek tek selamlaşan Sıla Usar İncirli, bayramlarını kutlayarak sohbet etti. Yoğun ilgiyle karşılanan heyet, vatandaşların gündelik yaşama ilişkin görüş ve değerlendirmelerini dinleme fırsatı da buldu.

Pazar ziyaretinin ardından Yenikent Belediye Bulvarı’ndaki iş yerlerini ziyaret eden CTP heyeti, esnaf ve bölge halkıyla bir araya geldi. Dükkanları tek tek dolaşan İncirli, yurttaşlarla sohbet ederek bayramlarını kutladı.