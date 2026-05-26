Elektriğe yüzde 22 zam

KIB-TEK tarafından yapılan açıklamada, kurumun son 14 aylık süreçte elektrik tarifelerinde herhangi bir düzenlemeye gitmediği belirtilirken, bu süre içerisinde yakıt fiyatlarında yüzde 60’ın üzerinde, hayat pahalılığında yüzde 38 ve döviz kurlarında yüzde 18’in üzerinde artış yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, maliyetleri etkileyen unsurların değerlendirilmesi sonucunda kurumun mali yapısının sürdürülebilmesi amacıyla elektrik tarifelerinde düzenleme yapılmasının zorunlu hale geldiği kaydedildi.

Bu çerçevede elektrik tarifelerine 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 22 oranında artış yapılacağı bildirildi.