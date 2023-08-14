Gazeteciler Birliği, Ergüçlü için tören düzenleyecek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, bu sabah hayatını kaybeden duayen Gazeteci Süleyman Ergüçlü için yarın 11.00’de Gazeteciler Birliği lokalinde tören düzenleneceğini açıkladı.

Gazeteciler Birliği'nden Ergüçlü'nün vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, açıklama "Kalplerimizde ve anılarımızda hep yaşayacak" denildi.

Gazeteciler Birliği'nin açıklaması şöyle:

"Kıbrıs Türk basını, bugün en acı günlerinden birini daha yaşıyor. Birliğimizin kurucularından ve eski başkanlarından Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik. Acımız büyüktür.

Süleyman Ergüçlü, mesleğimizin duayen isimlerinden biri olmasının yanında gerek medyada gerekse toplumda güzel ve güçlü izler bırakan bir gazeteci olarak hatırlanacak.

Eski başkanı olduğu Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin hemen hemen tüm etkinliklerine katılan, katkıda bulunan, sosyal ilişkileri güçlü bir gazeteci olan Süleyman Ergüçlü, kalplerimizde ve anılarımızda hep yaşayacak.

O’na son görevimizi yarın yapacağız ve saat 11.00’de KTGB lokalinde düzenlenecek tören sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’nda öğle namazı sonrası sonsuzluğa uğurlayacağız.

Bir Kıbrıs ve Lefkoşa sevdalısı olan, çektiği fotoğraflarla hafızalara kazınan Ergüçlü, Bayrak Radyosu’nda başladığı meslek hayatını, Kıbrıs Medya Grubu’nda sürdürmüştü.

Kıbrıs Türk basınına damga vuran isimlerden biri olan Ergüçlü geride bıraktığı haber, röportaj, köşe yazısı, makale, kitap ve fotoğraflarıyla yaşamaya devam edecek.

Başta ailesi olmak üzere tüm meslektaşlarına başsağlığı ve sabır dileriz."

Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik!