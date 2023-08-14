Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik!

Duayen Gazeteci Süleyman Ergüçlü yaşama gözlerini yumdu. Çeşitli gazetelerde görev yapan, uzun yıllar Kıbrıs Gazetesi’ni Genel Yayın Yönetmeni olarak yöneten Ergüçlü bu sabah hayata veda etti.

69 yaşında hayatını kaybeden Ergüçlü'nün ölümü basın camiasında derin üzüntüye yol açtı.

Ergüçlü'nün eşi Neşe Ergüçlü üzücü haberi "Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreni ile ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağolsun" diyerek duyurdu.

Süleyman Ergüçlü'nün ablası İsmet Ertaç da bir yıl önce vefat etmişti

Süleyman Ergüçlü, ablası İsmet Ertaç'ın ölümünden tam bir sonra hayata veda etti. İş insanı İsmet Ertaç da bundan tam bir yıl önce, 14 Ağustos 2022'de hayatını kaybetmişti.

Süleyman Ergüçlü kimdir?

Süleyman Ergüçlü, 1974’teki çatışmaların ardından, Bayrak Radyosu’nun Anamur’da faaliyet gösteren Kıbrıs’ın Sesi radyosu için açtığı sınavı kazananarak orada mesleğe ilk adımını atar.

Süleyman Yusuf, redaktör-spiker olarak askeri radyoda görev alır. 4 yıl boyunca, korsan yayın yapan Kıbrıs’ın Sesi radyosunda çalışan Süleyman Yusuf için bu görev tam bir okul olur. Rahat ve keyifli olduğu kadar öğretici de olan Kıbrıs’ın Sesi radyosu, Süleyman Yusuf için ayrı bir öneme sahip.

4 yıllık görevin ardından, 1978’de tekrar Kıbrıs’a dönen Süleyman Yusuf Ergüçlü, Bayrak Radyosu’nun kadrolu personeli olarak, çalışmaya başlar. Redaktör muhabir olarak Bayrak’da çalışırken, sosyal anlamda da aktif olan Süleyman Ergüçlü, BRT’de örgütlenmiş sendika olan Bay-Sen’in yönetiminde görev alır. Bay-Sen’in yönetim kurulunda yer alan Süleyman Ergüçlü, 1983’te ilk BRT yasasının çıkarılmasında arkadaşlarıyla birlikte aktif rol oynar.

BRT’deki yeni yapılanma sürecinde, henüz 29 yaşında iken, BRT televizyonunun Haber Sorumluluğu’na getirilir Süleyman Ergüçlü. Bu görevde çalışırken, BRT’nin siyasi anlamdaki ilk programı olan ve Meclis’i ekrana taşıyarak halka ulaştıran “Meclis’ten Notlar” programını hazırlayarak sunan Süleyman Ergüçlü, demokratikleşme alanında bir ilke de imza atmış olur.

Bilgisayar eğitimi almış olmasına rağmen, basın dünyasında çalışmayı tercih eden Süleyman Ergüçlü’nün, BRT’de olduğu yıllarda, gazetecilikte öğretmeni olarak kabul ettiği Mehmet Ali Akpınar’la yolları kesişir. BBC, AA ve Reuters’in muhabirliğini yürüten Akpınar’ın yardımcılığını yapan Süleyman Ergüçlü, takvimler 1986’yı gösterdiğinde BRT’den emekli olarak gazetecilik yapmaya karar verir. Televizyondan yazılı medyaya geçiş yapan Süleyman Ergüçlü, Akpınar’ın sahibi olduğu Kuzey Kıbrıs Haber Ajansı’nda çalışmaya başlar. Ancak aynı yıl Gazeteciler Birliği temsilcisi olarak BRT Yönetim Kurulu’na atanan Süleyman Ergüçlü, uzun yıllar BRT ile olan bağlarını sürdürür.

1988 hem Mehmet Ali Akpınar hem de Süleyman Ergüçlü için tarihsel bir dönüm noktası olur. İngiltere’de dünya çapında işler yapan Kıbrıslı işadamı Asil Nadir, Kıbrıs’ta yeni bir basın dünyası yaratmak için adım atar. Kıbrıs gazetesinin çıkarılması için Asil Nadir, Mehmet Ali Akpınar yönetiminde bir ekibi görevlendirir. Bu ekipte Akpınar’ın yardımcısı olarak bulunan Süleyman Ergüçlü için hayatının en önemli deneyimlerinden biri başlar. Yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ardından, Mehmet Ali Akpınar yönetiminde, yazı işleri müdürlüğünü Süleyman Ergüçlü’nün üstlendiği Kıbrıs gazetesi 11 Temmuz 1989’da piyasaya çıkar. O yıllarda kısa sürede Kıbrıs’ın en yüksek tirajlı gazetesi olan Kıbrıs gazetesi, Süleyman Ergüçlü için onur kaynağıdır.

Kıbrıs gazetesinde çalışma arkadaşı olan ve gelecekte eşi olacak gazeteci Neşe Özsergen’le tanışır Süleyman Ergüçlü. İkili, 7 Temmuz 1991’de evlenirler. Ancak aynı tarihlerde gazetede yaşanan yönetim değişikliği sonucu Süleyman Ergüçlü, Kıbrıs gazetesinden ayrılır.

Kısa bir süre Şafak isimli yeni bir gazetede çalışsa da, ekonomik sıkıntılar sonucu kapanan gazetenin ardından yine işsiz kalır Süleyman Ergüçlü. Sıkıntıların yaşandığı bu dönemde, 1 Ocak 1993’te, Süleyman Ergüçlü için oğulları Ziya ve Yusuf’un ardından tek kızı Hazar dünyaya gelir. Kıbrıs gazetesi sahibi Asil Nadir, Mayıs 1993’te adaya dönüşünün ardından, Süleyman Ergüçlü’yü tekrar Kıbrıs gazetesine çağırır. Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı olarak Mehmet Ali Akpınar’la tekrar çalışmaya başlayan Süleyman Ergüçlü, yuvasına geri dönmüştür.

1996 yılına kadar Kıbrıs gazetesinde çalışan Süleyman Ergüçlü, tekrar gazeteden ayrılır ancak bu seferki gönüllü bir ayrılıktır ve Asil Nadir’in rızasıyla gerçekleşir. Süleyman Ergüçlü, internetin ortaya çıkmasıyla, yıllar önce aldığı bilgisayar eğitimini gazeteciliğiyle buluşturarak, kendi özel işini kurar ve KKTC'nin ilk internet gazetesi olan Kimgazet’i hayata geçirir. Ancak yaşanan ekonomik sıkıntılar ve internet yayınlarının henüz o dönemlerde tam anlamıyla değer bulmaması Kimgazet’i zora sokar. Süleyman Ergüçlü, Asil Nadir’in teklifiyle, Mehmet Ali Akpınar’ın da emekliye ayrılmasıyla, 2001’de bu sefer Genel Yayın Yönetmeni olarak Kıbrıs gazetesine tekrar dönüş yapar.

Uzun yıllar Kıbrıs Medya Grubu’nun genel yayın yönetmenliğini yürüten Süleyman Ergüçlü, zaman zaman yayınladığı Platform köşesi ve yine Platform isimli TV haber programı ile aktif gazeteciliğini de sürdürür. Son yıllarda aktif gazeteciliğe veda eden Ergüçlü bir dönem de Gazeteciler Birliği başkanlığını yürütür.