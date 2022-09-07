‘Gayri resmi’ Cezaevi yasallaşmayı bekliyor!

Fehime ALASYA

Devlet tarafından devralınmayı bekleyen yeni Cezaevi, ‘gayri resmi’ hizmet vermeye devam ederken, dış bahçesindeki bakımsızlık ‘atıl binaları’ andırıyor…

İnşaat çalışmaları Ocak 2018 yılında başlayan, 2021 yılında tamamlanan ve ‘gayri resmi’ olarak uygulamaya konan Yeni Merkezi Cezaevi ‘atıl vaziyette’ kısmen kullanılmaya devam edilse de hala ‘yasallaşmayı’ bekliyor…

Dış bahçe yapısına bakıldığı zaman bakımsızlığı ile ‘atıl vaziyette olan’ binayı andıran yeni Cezaevi’nin henüz projeyi yapan şirket tarafından İçişleri Bakanlığı’na devredilmediğini ifade eden Cezaevi’nde örgütlü KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, binanın gayri resmi kullanıma açıldığını belirterek, hiçbir yasal konumu olmadığını anlattı.

Mevcut Cezaevi kapasitesindeki yoğunluğun yeni binaya sığmayacağını da ifade eden Bengihan, “Cezaevindeki kişi sayısı 820’ye ulaştı” dedi.

Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali ise ne zaman yeni Cezaevi’ne taşınılacağının bilinmediğini ifade ederek, binanın gayri resmi hizmet verdiğini işaret etti.

Aylardır devlet tarafından devralınmayı ve personel eksikliğinin giderilmesini bekliyor

Binanın yapımı 2021 yılında tamamlanmasına karşın bir türlü resmi açılışı yapılmadı. Coronavirüs pozitif mahkum veya tutuklular ile hücre cezası alanların kullanımına açılan yeni merkezi cezaevi binası, resmi açılış için personel eksikliğinin giderilmesini bekliyor.

Cezaevi’nde örgütlü KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan:

“Gayri resmi kullanıma açıldı, hiçbir yasal konumu yok, mevcut cezaevindeki kişi sayısı 820’ye ulaştı!”

Cezaevi’nde örgütlü KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, yeni Cezaevi’nin ‘gayri resmi’ olarak kullanıma açıldığını, hiçbir yasal konumu olmadığını kaydetti.

Bengihan, “Resmi olarak İçişleri Bakanlığına devredilmedi, Bakanlar Kurulu’nun böyle bir onayı yoktur. Yasalara göre bir binanın cezaevi olması için bu onay şart ama bizde henüz böyle bir düzenleme yok.” dedi.

Yeni Cezaevi binasının TC devleti tarafından tamamlanadığını, buna karşın henüz İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmediğini kaydetti.

Cezaevinin gayri resmi kullanıma açıldığını, yasal olarak hiçbir konumu olmadığını dile getiren Bengihan, bununla birlikte binada mahkum ve tutuklular olduğunu kaydetti.

Bengihan, “Şu anki mevcut bina resmi prosedürleri geçerek teslim alınmış değil. Resmen cezaevidir diyemeyiz” dedi.

Bengihan, şu an için mevcut cezaevinde 820 kişi bulunduğunu ifade ederek, “Yeni cezaevi açılsa bile eskisi de kalacak, mevcut sayıyı yeni cezaevi bile tek başına taşımaz. Mevcut cezaevinde 820 kişi var, yeninin kapasitesi bile bunu kaldırmaz. Yenisi 700 Kişilikti…” dedi.

Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali:

“Ne zaman taşınılacak bilinmiyor, gayri resmi hizmet veriyor”

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Başkanı İnan Özgür Edebali, yeni cezaevi binasının şu an için Coronavirüs pozitif mahkum veya tutuklular ile hücre cezası alan mahkumların ve yeni gelen mahkumların kullanımına açıldığını belirtti.

Yeni binaya ne zaman taşınacaklarını bilmediklerini kaydeden Edebali, sürecin belirsiz olduğunu anlattı.

“Kadro yetersiz”

Yeni cezaevi binasında çalışmak için ayrılmış bir ekibin olmadığını, en az 140 personele daha ihtiyaç duyduklarını belirten Edebali, “13 Eylül’de sözlü münhaller yapılacak. 21 kadın, 79 erkek gardiyan alındı, ama bu sayı da yetersiz.” dedi.