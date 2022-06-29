Frederick Üniversitesi Limasol’da Tıp Fakültesi kuruyor

Güneyde faaliyet gösteren Frederick Üniversitesi 2022-2030 döneminde Limasol’daki Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni geliştireceğini ve Tıp Fakültesi açacağını açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre üniversite, ilk mezunları (2021-2022 akademik yılı) için pazar gecesi düzenlediği diploma töreninde önümüzdeki 8 yıllık stratejik planını da açıkladı.

Ana hedefin, Sağlık Bilimleri alanı geliştirilerek Limasol’daki kampüsün genişletilmesi ana hedefiyle bir yıldan beridir Tıp Fakültesi’nin projelendirildiği ve Fakülte’nin önümüzdeki üç yıl içerisinde faaliyete geçmesinin beklendiği kaydedildi. Yine Eylül 2023’te Fizyoterapi diplomasi verileceği ve Yaşam Bilimleri Fakültesi kurma planları olduğu belirtildi.