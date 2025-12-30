“Fransız mahkemesi kararı, siyasi tutuklama girişimlerini boşa çıkardı”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Rum basınında yer alan bir haber üzerine yaptığı değerlendirmede, Fransa’da görülen davada Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iade ve kararın iptali yönündeki tüm girişimlerinin reddedildiğini söyledi.

Gürcafer, Rum basınının önde gelen yayın organlarından Philenews’te yayımlanan habere atıfla yaptığı açıklamada, İran uyruklu Behdad Jafari hakkında Fransa’da verilen iade etmeme kararının değişmediğinin ve Rum yönetiminin bu karara karşı yaptığı iptal (bozma) başvurusunun da Fransız makamlarınca kabul edilmediğinin, bizzat Rum tarafınca kamuoyuna duyurulduğunu söyledi.

“AB hukuku RUM tarafının etkin kontrolü altında olmayan Kuzey Kıbrıs’ta uygulanamaz”

Philenews’te yer alan bilgilere göre, Aix-en-Provence İstinaf Mahkemesi 10 Aralık’ta verdiği kararında, Avrupa Birliği hukukunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin etkin kontrolü altında olmayan bölgelerde uygulanamayacağı gerekçesiyle iade talebini reddetti.

Fransız makamları, Rum Adalet Bakanlığı’nın kararı iptal ettirme yönündeki talebine de, “yasanın yanlış uygulanması” gibi bir durum bulunmadığını belirterek kapıyı tamamen kapattı.

Gürcafer, bu durumun son derece kritik olduğuna işaret ederek,

“Rum basınının kullandığı hayal kırıklığı, siyasi yansımalar ve yetki sorgulaması ifadeleri, aslında bu davaların hukuki değil siyasi nitelikte yürütüldüğünü açıkça ortaya koymaktadır” dedi.

“Uluslararası tutuklama yolu kapanmıştır”

KTİMB Başkanı Gürcafer, Fransız mahkemesinin gerekçeli kararı ile iptal talebinin reddedilmesinin, aynı gerekçelere dayanılarak ‘ne yapana ne de alana’ yönelik yeni uluslararası tutuklama girişimlerinin hukuken mümkün olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

“Bu tespit yalnızca bizim değil, bizzat Rum tarafının kendi basınında yer alan haberlerle de teyit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

“Rum liderliğine çağrı”

Gürcafer, Rum tarafında söz konusu kararın Apostolides ve Aykut davalarıyla çelişki yarattığının tartışıldığını hatırlatarak, bunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin etkin kontrolünün olmadığı bölgelerde yargı yetkisi iddiasını ciddi biçimde zayıflattığını söyledi.

Açıklamasının sonunda Rum lider Nikos Christodoulides’e seslenen Gürcafer, “Kendi basınlarının da kabul ettiği bu tablo karşısında, koltuk hesaplarıyla sürdürülen siyasi hamlelerden vazgeçilmeli; Kıbrıs Türklerini azınlık olarak görmeyen, gerçekçi ve kapsamlı bir çözüme odaklanılmalıdır. Aksi halde atılan her adım çözümsüzlüğü derinleştirecektir” dedi.