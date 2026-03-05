Fransız firkateyni Kıbrıs açıklarında

Fransız Genelkurmay Başkanlığı, bir Fransız firkateyninin Kıbrıs açıklarında olduğunu bildirdi.

X platformunda yayınlanan bir açıklamada, genelkurmay başkanlığı, adaya yapılan saldırının ardından Fransa'nın Avrupalı müttefikleriyle koordineli olarak Kıbrıs'ı desteklemeye kararlı olduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca, "Avrupa dayanışması ve bölgesel istikrara olan bağlılık" vurgulandı.

Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Languedoc fırkateyninin Kıbrıs sularına varacağını söylemiş, Charles de Gaulle uçak gemisinin de bölgeye konuşlandırılacağını duyurmuştu.

Reuters ü, Hollanda'nın da önümüzdeki günlerde Kıbrıs'ı korumak için deniz kuvvetleri göndereceğini bildirdi.