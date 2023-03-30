“Fırtınamsı” rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bugün gece yarısına kadar fırtınamsı rüzgar beklendiğini duyurarak, yetkilileri ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısına kadar rüzgarın zaman zaman şiddetini artırarak “fırtınamsı” şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zaman zaman şiddetini artırarak ‘fırtınamsı’ şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir” denildi.