Fikri Karayel hayranlarıyla buluştu

Murat OBENLER

Ülkemizin önemli sanatçılarından Fikri Karayel kendi orkestrası ile Lefkoşa’nın son dönemlerde yaptığı müzik organizasyonları ile dikkat çeken mekanı olan Tonic’de sahne aldı. “Evde Konser Var” konseptiyle önemli etkinliklere imza atan Tonic’de bu kez sahnede Fikri Karayel vardı. Yaşamını Türkiye sürdüren başarılı sanatçı ikinci kez sahne aldığı Tonic’de yine en sevilen şarkılarını ve aralarında Sezen Aksu, Duman, Şebnem Ferah, Teoman’ın da olduğu birçok değerli isme ait en sevdiği şarkıları hayranları için seslendirdi. Uzunca sayılacak bir aradan sonra Lefkoşa’da hayranlarıyla hasret gideren Karayel, bas gitarda Cahit Kutrafalı, klavye-gitarda Emre Yazgın, davulda Uğur Güçlü ve arka vokalde Ezgi Akgürgen’den oluşan orkestrası ile iki saatten fazla sahnede kaldı. Zaman zaman gitarıyla şarkılarını seslendiren Karayel yine neredeyse adım atacak yer kalmayan mekandaki tüm hayranlarını bir kez daha kendine hayran bıraktı.



Şarkılar hep bir ağızdan söylendi, Karayel şarkıları tüm Dereboyu’na yayıldı

Enerjisi ve heyecanı yüksek programda başarılı sanatçı yine sahnedeki dinamik performansı yanı sıra sempatik ve cana yakın tavırları ile de beğeni topladı. Yol, Trenler, Hayal Edemezsin, Zor Zamanlar, Küçük Kardeşim, Ne Güzel Oldu, Uzaktan ve Beni Bırakma gibi en sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren sanatçı büyük alkış alırken konser sırasında Süleyman Akosman da sahneye gelerek Karayel ile birlikte bir şarkıya düet yaptı.