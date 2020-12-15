FIA Barış ve Spor Ödülüne ERC Lefkoşa etabındaki çalışma aday gösterildi

Uluslararası Otomobil Kurumu (FIA) 2020 Peace and Sport ödülüne, 2019 yılında Lefkoşa'nın güneyini ve kuzeyini birleştiren ve Kıbrıs'ın iki toplumlu uluslararası tek spor organizasyonu olan ERC Lefkoşa etabındaki çalışma aday gösterildi.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, sonuçlar, perşembe günü açıklanacak.

FIA tarafından paylaşılan fotoğrafta, Kıbrıs Otomobil Kurumu Başkanı Antonis Michalides ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir yer alıyor.



