"Fatura fena yaktı"

Aygün Bahar ÖKMEN

Vatandaş elektrik faturalarını ödemekte zorlandığını dile getirdi, elektriğe zam gelmesi halinde "çok kötü duruma düşüleceğini" ifade etti. Vatandaşlardan bazıları elektrik zamlarına alıştığını dile getirirken, bazıları elektriğe zam yapılma düşüncesinin mantıksız olduğunu, dünyadaki en pahalı elektriği kullandığımızı dile getirdi.

Yurttaş ne dedi?

Ömer Gümüş: “Elektriğe zam gelirse insanlar çok zorlanacak”

Isınmak için elektrik kullanmadığını ve gaz yağı tercih ettiğini ifade eden Ömer Gümüş, elektriğe gelmesi beklenen zam hakkında konuştu. “Elektrik şu anda zaten pahalı… Daha da pahalanması insanlar açısından zor olacak” dedi. Tek başına oturduğunu ve klima kullanmadığını ifade eden Gümüş, “Az elektrik harcadığım için 120 TL civarında fatura ödüyorum” şeklinde konuştu.

Erdem Yolcu: “Herkes gibi biz de faturaları ödemekte zorlanıyoruz”

Isınmak için gaz sobası kullandığını dile getiren Erdem Yolcu, elektriğin pahalı olduğunu ifade etti. Elektriğe yapılması gündemde olan zam hakkında da konuşan Yolcu, “İnsanlar bu durumdan kötü etkilenecek” dedi. Elektrik faturasının ortalama 300 ile 400 TL arasında geldiğini ifade eden Yolcu, “Klima çalıştığı zaman bu rakam 600-700’e çıkıyor. Tabi ki ödemekte herkes gibi biz de zorlanıyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Göksu: “Elektriğe zam yapma düşüncesi mantıksızdır”

Elektrik tarifelerinin pahalı olduğunu ifade eden Mehmet Göksu, “Isınmak için elektrik kullanıyoruz. Serinlemek için elektrik kullanıyoruz” dedi. Gazla elektriğin arasında çok fark olmadığını düşünen Göksu, “Klima her şeyden daha etkili oluyor elektrikte. Çalıştığı zaman 1000 TL fatura gelirken, çalışmadığında 200 TL geliyor” ifadelerini kullandı. Elektrik faturasının 600 TL’nin altına düşmediği dönemler olduğunu dile getiren Göksu, elektriğe yapılması planlanan zammın mantıksız olduğunu ifade etti.

Hasan Kunt: “Elektrikte zamlara alıştık, bağışıklık kazandık”

Isınmada elektrik kullanımının sağlık açısından daha iyi olduğunu ifade eden Hasan Kunt, “Ancak daha pahalı… Fiyat yönünden gaz daha ucuza geliyor” dedi. Kışa girişle birlikte elektrik faturasının da arttığını belirten Kunt, “Yazda soğusun diye, kışta ısınsın diye sürekli elektrik kullanıyoruz” şeklinde konuştu. Evde çocuk da olduğunda klimanın hiç durmadan çalıştığını dile getiren Kunt, elektriğe yapılması planlanan zam hakkında “Zamlara alıştık, bağışıklık kazandık” dedi.

Oğuzhan Sessiz: “Zamlar sırtımızda yük”

Isınmada klima kullandığını belirten Oğuzhan Sessiz, elektriğe gelmesi planlanan zam hakkında konuştu. Sessiz, “Çalışana yük, çalışmayana yük ama elden hiçbir şey gelmiyor” dedi. “İnsanlar hakkını aramıyor, savunmuyor” diyen Sessiz, kışın elektrik kullanmamak için battaniyeye sarındıklarını, ancak yazda mecburen klima açtıklarını ifade etti.

İsmail Can Özkara: “Elektrik kurumuna çalışıyoruz…”

Elektrikle ısındıklarını ifade eden İsmail Can Özkara, “Elektrik kurumuna çalışıyoruz zaten” şeklinde konuştu. “Yazda da kışta da fatura kabarık” dedi. Ortalama faturasının yazda daha yüksek kışta ise daha düşük geldiğini ifade eden Özkara, “Elektriği soğumakta daha çok kullanıyoruz” dedi.

Mehmet Şanlıtürk: “Soğumaktan ziyade ısınmak için elektrik kullanıyoruz, kışta daha yüksek fatura ödüyoruz”

Isınmak için elektriği tercih ettiklerini dile getiren Mehmet Şanlıtürk, “Kışta daha yüksek fatura ödüyoruz çünkü soğumaktan ziyade ısınmak için elektrik kullanıyoruz” dedi. Elektrik fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden Şanlıtürk, “Dünyaya baktığımızda yüksek bir fatura ödediğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Kazım Beyoğlu: “Dünya’nın en pahalı elektriğini kullanıyoruz”

Isınmak için odun sobası kullanan Kazım Beyoğlu, elektrik fiyatlarıyla ilgili olarak “Dünya’nın en pahalı elektriğini kullanıyoruz” dedi. “En çok yazda elektrik harcıyoruz çünkü sıcakta klimasız olmuyor” şeklinde konuştu. Beyoğlu, “Yazda, özellikle klimanın en çok kullanıldığı aylarda faturamız ortalama 1000 TL geliyor” ifadelerini kullandı.

Hayriye Kaygaz: “Her zaman zam geliyor, yapacak bir şey yok. Kabullendik”

Elektrikle ısındıklarını ifade eden Hayriye Kaygaz, “Yaz aylarında faturamız çok yüksek geliyor. En çok soğumada elektrik kullanıyoruz” şeklinde konuştu. Kaygaz, elektriğe zam gelmesi ihtimali hakkında “Her zaman zam geliyor, yapacak bir şey yok. Kabullendik” ifadelerini kullandı.

Ekrem Göktepe: “Özellikle yazda, klimalar çalıştığında faturamız yüksek geliyor”

Kışın gaz sobası ile ısındığını ifade eden Ekrem Göktepe, “Bazen, çok seyrek de olsa, elektrikli soba kullandığım da oluyor” dedi. Gelmesi planlanan zamla ilgili konuşan Göktepe, “Bu hükümet utanmaz. Sürekli zam, zam, zam…” şeklinde konuştu. Evde iki kişi olduklarını ve ellerinden geldiği kadar dikkatli harcama yaptıklarını ifade eden Göktepe, “Biz emekli insanlarız. Paramızı gözleyerek gidiyoruz. Özellikle yazda, klimalar çalıştığında faturamız yüksek geliyor” dedi.