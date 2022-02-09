Falyalı'nın yakın yöneticisi konuştu: "Kalleş ve hain bir saldırı bu. Failler bulunmalı"

Halil Falyalı'nın şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan Murat Özçelik saldırganların yakalanmasını istediklerini ifade etti “Bu hain ve kalleş saldırı bir an önce aydınlanmalı” dedi.

YENİDÜZEN’e kısa bir açıklama yapan Les Ambassadeurs Hotel & Casino & Marina Satın Alma Koordinatörü Murat Özçelik “Acımız çok taze ve çok fazla. Şok içindeyiz. Halil Bey’e bu saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması gerekiyor, talebimiz budur” dedi.

Özçelik, “Saldırganların yakalanması talebimiz sadece bizim değil, tüm Kıbrıs Türk halkının talebidir. Yarın cenazemiz var. Yarından sonra şirketlerimiz adına daha detaylı açıklamalar kamuoyuna yapılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

DEHŞET GECESİ