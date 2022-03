Falyalı cinayeti yargıda: 3 zanlı davaları görüşülünceye kadar 3 ay cezaevinde bekleyecek

Çatalköy’de yaşanan, Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan Ö.T, M.Ç ve V.S bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı, davaları görüşülünceye kadar 3 ay süreyle Merkezi Cezaevi'ne gönderildi.

Her dava öncesinde olduğu gibi, bugün de yargıcın odası polis tarafından kontrol edildi.

Polis, duruşma nedeniyle mahkemede geniş güvenlik önlemi aldı. Yol trafiğe kapatıldı, mahkeme bahçesine yalnızca basın mensupları alındı. 3 zanlı da çelik yelekle mahkemeye getirildi.

Mahkemeden- Polis şahadetinden:

Olayla ilgili zanlı Ö.T 2, zanlı V.S 3, zanlı M.S 1 gönüllü ifade verdi. Her 3'ü de gönüllü ifadelerinde suçla bağlantılı olduğu beyan etti. Zanlı Ö.T ve V.S olay yerindeydi, M.S ise gözcülük yapıyordu.

Zanlı V.S hakkında onaylanmamış limandan ülkeye giriş yapma ve Alsancak’ta meydana gelen kanunsuz ateşli silah tasarrufu, resmi evrakı sahteleyip tedavüle sürme suçundan soruşturma var.

Zanlı M.S hakkında ise 2021 Eylül’de onaylamamış limandan ülkeye giriş-çıkış yapma, 2022 Ocak’ta da yine onaylamamış limandan ülkeye giriş yapma suçundan ayrı soruşturma yürütülüyor.

Türkiye'de tutuklanan 8 zanlıdan 5'ı cezaevinde, 3'ü adlı kontrol ile serbest. Mesele ciddi, müebbet hapis gerektiren bir suç. Zanlıların DNA, balistik, KGS, kiralık araçlardaki GPS, telefon dökümlerinden bu suçu işledikleri bulgusu var.

NELER YAŞANMIŞTI?

Korumaları cezaevine gönderilmişti

Hatırlanacağı üzere, Halil Falyalı'nın yakın korumaları olan ve Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş'ın ölümüyle sonuçlanan çatışma gecesi kanunsuz silahla olay yerinde ateş açmaktan tutuklanan Türkistan Gülce ve Halil Işık 20 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderilmişti.

1 zanlı serbest kalmıştı

Kıbrıs’ı sarsan Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetinde şüpheli olarak tutuklanan Y.G isimli kişi, 15 Şubat’ta serbest kalmıştı.