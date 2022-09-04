Faiz Sucuoğlu trafik kazası geçirdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, ailesiyle birlikte trafik kazası geçirdi.

YENİDÜZEN'e konuşan Sucuoğlu, kaza sonucu kimsenin yaralanmadığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Sucuoğlu, kazanın, eşi ve kızıyla birlikte Esentepe'ye doğru seyrettikleri sırada, Alagadi yakınlarında karşı şeritten gelen araçla çarpışmaları sonucu meydana geldiğini belirtti.

Öte yandan çarpıştıkları aracın, olay yerinden kaçan ancak polis tarafından yakalanan kiralık bir başka araca çarpmamak adına direksiyonu kırdığını ve kazanın gerçekleştiğini ifade etti.