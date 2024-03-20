Evinden 64 kilogram kaçak et çıktı

Alayköy'de dün 63 yaşındaki M.U.'nun evinde yapılan aramada 64 kilogram ağırlığındaki et ürünlerini kaçak olarak bulundurduğu tespit edildi.

Polis Basın subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu et ürünleri emare olarak alınırken, 63 yaşındaki M.U. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.