Evin önünden çaldı, bir şantiyeye bıraktı!

Esentepe Carrington Sitesi’nde dün gece çalınan kiralık araç, saatler sonra bir şantiyede bulundu.

Cyprus Pines Rent a Car şirketine ait ZUG589 kiralık Toyota marka araç, Bahçeli-Tatlısu arasında bulunan bölgedeki bir villada olduğu sırada, aracı kiralayan şahısların yurt dışına çıkmasından birkaç saat sonra çalınmıştı. Aracın bulunduğunu duyuran Cyprus Pines Rent a Car şirket Direktörü Yakup Yücel, ‘kırmızı plakalarının ve anahtarlarının’ ise kayıp olduğunu ifade etti.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yücel, “şikayetimiz devam etmekte ve hırsızın yakalanmasını temenni etmekteyiz” dedi.

Aracın villanın önünden çalındığı anlar, evdeki güvenlik kameralarına yansımıştı. Kamera görüntülerinde başında kapüşonu olan bir şahısın önce aracın sol kapısını açmak için zorladığı, akabinde sağdaki kapıyı açarak aracı çalıştıracak kaçırdığı görülmüştü.

Polisten ise söz konusu hırsızlıkla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.