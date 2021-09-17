Ev içerisinden eşya sirkat edip, internetten satışa sundu

Lefkoşa’da bir evden çaldığı eşyaları internette satışına sunmasını ardından tutuklanan zanlı H.K., yargılanıncaya dek cezaevine gönderildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral kırcalılar, zanlının 2021 Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa Surlariçi’nde A.H’ye ait eve girerek çaldığı dağ bisikleti, ayna, su sebili ve avizeleri internetten satışa sunduğunu ve mahkeme emriyle tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.