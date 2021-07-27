“Ev arkadaşını iterek yaralanmasına sebep oldu”

Lefkoşa’da sakin U. J. O., aynı ikametgahtaki ev arkadaşı Pascal Kounchou Wawoue’yi, evden ayrılıp yeni bir ev kiralaması gerektiği konusunda aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu iterek yaralanmasına sebep olduğu için tutuklandı.

Polis, yaralanan Wawoue’nin hastanede tedavi altında olduğunu ve ifade verecek durumda olmadığını, zanlının ülkedeki konumunun araştırılması ve bazı ifadeler alınması gerektiğini mahkemeye aktardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olguları aktardı, meselenin Yaralama ve Ciddi Darp suçları ile ilgili olduğunu belirtti. 26 Temmuz tarihinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da sakin U. J. O.’nun, aynı ikametgahta sakin ev arkadaşı Pascal Kounchou Wawoue’yi, evden ayrılıp yeni bir ev kiralaması gerektiği konusunda aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu ittiğini, Pascal Wawoue’nin düşerek yaralanmasına sebep olduğunu aktardı.

Pascal Gasangwa’nın Lefkoşa Hastanesi Acil servisindeki tedavisine müteakip Kulak Burun Boğaz servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyen Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak olay yerinde bulunan camdan ile kırık bardağın emare olarak alındığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak bir tanık ifadesi alınarak bir de gönüllü ifade temin edildiğini ve ifadelerin teyit ile tekzibinin yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, şikayetçinin henüz ifade verecek durumda olmadığını belirtti. Polis, ayrıca hastaneden temin edilmesi gereken doktor raporu ve hastanın yeni bir tetkik veya operasyona ihtiyacı olup olmadığı konusunda gerekli araştırmanın yapılması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda zanlının yasal statüsü ile ilgili olarak da gerekli araştırmanın yapılması gerektiğini ve zanlının serbest kalması halinde tanıklara müdahale etme durumu olduğunu ifade etti.

Meselenin tahkikatın yeni başladığını belirten Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.