Eşyaları çalıp, internet üzerinden sattığı gerekçesiyle tutuklandı

Lefkoşa Surlariçi’nde bir evde bulunan eşyaları satıp, internet üzerinde satış yaparken yakalanan H.K, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, olayla ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini açıkladı, mahkeme zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı.

Polis, 2021 Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’da Surlariçi’nde bir evde bulunan spiral, dağ bisikleti,1 adet ayna, 1 adet su sebili, iki adet avizenin sirkat edildiğini belirtti.

Zanlının konu eşyaları internetten satışa sunduğunu ve mahkeme emriyle tutuklandığını anlatan polis memuru, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü dile getirdi.

Alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğunu kaydeden polis, bulunan bazı emarelerin ise sahiplerine ulaşılıp teyit edildiğini belirtti.

Polis memuru Gültekin Sancar mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınan ifadelerin teyit tekzip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Olayla ilgili alınacak daha birçok ifade olduğunu belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.