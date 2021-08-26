Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli: “Bu çelişkili karardan dönüleceği belliydi”

Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli PCR testlerinin paralı olmasıyla ilgili yorum yaptı, Ünal Üstel’in ifadelerini “çelişkili” olarak nitelendirdi. Bu kararda geri adım atılacağının önceden belli olduğunu ifade eden Pilli, alınan kararla açıklanan kararın farklı olduğunu savundu, pandemi sürecinin doğru yönetilemediğini belirtti. YENİDÜZEN’e konuşan Pilli şunları söyledi: “Kararın yanlış olduğunu anladıkları anda geri adım attılar. Bugün bu kararın geriye döneceği önceden belliydi çünkü zaten Bakanlar Kurulu sonrası çelişkili bir açıklama yapılmıştı. Ortada net bir şey yoktu. Kurulda alınan kararla resmi gazetede açıklanan karar da farklı oldu. Bu sürecin doğru yönetilemediği bu çelişkili açıklamalardan da görülüyor. Artan vaka sayıları müdahale için geç kalındığını da doğruluyor. Tüm sağlık çalışanları tek tek isyan etmeye başladı. Doktorlar ve hemşireler yoruldu, vakalara yetemez hale geldi. Bir an önce önlem alınmazsa kışta bizi çok daha zor günler bekliyor. Doğru ve istikrarlı tedbirler alınmazsa pandeminin üstesinden gelemeyeceğiz”.

“Pozitif ve temaslıların testleri ücretsiz olmalı”

Testlerin paralı olmasıyla ilgili de konuşan Pilli, pozitif çıkan hastaların ve temaslıların süreç boyunca yapılacak testlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiğini ancak kendi kişisel işleri için test yapmak isteyenlerin ücrete tabi tutulmasını onayladığını aktardı. PCR testinin COVID-19’un belirlenmesinde en güvenilir yollardan biri olduğunu ifade eden Pilli, “önemli olan ne kadar çok test yapıldığı değil, doğru bir yol izleyerek test yapılmasıdır” şeklinde konuştu. Bu konuda da Sağlık Bakanlığı’nın yetersiz kaldığını dile getiren Pilli, bakanlığın testleri doğru bir stratejiyle yapması gerektiğini savundu. Pilli, “herkese değil, doğru takip edilen temaslılara test yapılırsa hastalığın ciddi anlamda önü alınacaktır” dedi.

Üstel: Ücretli PCR kararı yanlış, uygulanamaz

Testler herkese ücretli!