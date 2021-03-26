Eski eşinin evine girip darp eden sanığa 11 ay hapislik!

Lefkoşa Surlariçi’nde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek, eski eşinin evine giden, izinsiz içeri girip eski eşini darp eden sanık İbrahim Koska 11 ay hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık 11 ay hapse mahkûm edildi. Kararı okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın eski eşine ait evin bahçe kısmının duvarından atlayarak kilitli olmayan yatak odası kapısını açıp girdiğini, makas ile yatak odasında yatan eşinin saçını kesip kadının fark etmesi üzerine ise yorgan ile yüzünü kapatıp vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp ettiğini hatırlattı.

Sanığın eşine karşı geçmişte benzer suçlar işlediğini, daha önce 6 ay hapse mahkûm edildiğini kaydeden Yargıç Sağer, bu hususu da dikkate alarak sanık hakkında karar verdiğini açıkladı. Sağer, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup 11 ay hapse mahkûm ettiğini açıkladı.