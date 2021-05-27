Eski Bakan Rolandis hayatını kaybetti

Kıbrıs’ın güneyinde Spiros Kiprianu ile Glafkos Klerides’in yönetimde oldukları dönemlerde bakanlık yapmış, eski milletvekillerinden Nikos Rolandis’in 87 yaşında hayatını kaybettiği haber verildi.

Rolandis’in, Spiros Kiprianu’nun başkanlığı döneminde, 1978 yılında Dışişleri Bakanlığı olarak atandığını ve 1983 yılının Eylül ayında bu görevinden istifa ettiğini kaydeden güneydeki kaynakları, Rolandis’in 1991 yılından 1996 yılına kadar ise meclis üyesi olduğunu anımsattı.

Rolandis’in, 1976 yılında, daha sonra Demokrat Parti (DİKO) olarak adlandırılan “Demokratik Cephe”nin kurucu üyesi olduğu da kaydedildi.

Rolandis’in 1998 yılında Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine adaylığını koyan yedi kişiden biri olduğunu da anımsatan haber kaynakları, Rolandis’in Glafkos Kleridis’in seçilmesinin ardından 1998 yılının Mart ayında Ticaret, Sanayi ve Turizm bakanı olarak atandı. Rolandis, bu görevini Kleridis’in görev süresinin tamamlandığı 2003 yılının Şubat ayına kadar sürdürdü.

Kıbrıslı Rum haber kaynakları, Rolandi’ins, Ticaret Bakanlığı’ndaki görevi esnasında “Kıbrıs’ın deniz bölgesindeki doğal gaz ve petrol yataklarının önemi üzerinde durarak, enerji kaynakları konusunu yoğun bir şekilde ileriye götürdüğüne” vurgu yapıyor.

Rolandis’in 2003 yılının Şubat ayında Kahire’de, Kıbrıs ile Mısır arasındaki “münhasır ekonomik bölge belirleme anlaşması”na imza koyduğu ve bunun Akdeniz bölgesinde imzalanan ilk “MEB” anlaşması olduğuna da işaret edildi.

