Eşini ‘öldürmekle’ tehdit etti, darp etti, teminatla serbest!

Değirmenlik'te "evden gitmesine izin vermediği" gerekçesi ile aralarında çıkan tartışmanın ardından eşini darp eden ve “seni öldürürüm sen bana karışamazsın” diyerek tehdit eden zanlı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Polis kayıtlarına göre "kadına şiddet meselesi" ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ü.O., teminata bağlanmak üzere yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, olayo anlattı.

Polis, zanlının 15 Mayıs tarihinde Değirmenlik'de meydana gelen “Şiddet Kullanma Tehdidi ve Ciddi Darp” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Değirmenlik'te evden gitmesine izin vermediği gerekçesi ile aralarında çıkan tartışmanın ardından eşi F. O.'ya hitaben “seni öldürürüm sen bana karışamazsın” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra adı edilenin sol elmacık kemiğine ve dudağına yumruk atmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini anlattı. Polis, zanlının aynı gün temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, müştekinin ayni gün LDH Acil Servis'te kontrolden geçtiğini ve darp raporu temin edildiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, mesele ile ilgili olarak zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 4 haftada 1 gün polise ispatı vücutta bulunması, 2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 7 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve ikamet ettiği adresten izinsiz ayrılmamak şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.