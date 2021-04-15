Esendağlı: “Mahkeme, Din işleri Dairesi’ne kuran kursu düzenleme yetkisi veren yasa maddesini iptal etti”

Barolar Birliği Başkanı, Avukat Esendağlı, çıkan kararla devletin gözetimi ve denetimi olmadan Diş İşleri Dairesi’nde ‘Kur’an kursu yapılamayacağına’ karar verildiğini ifade etti.

“Din işleri başkan yardımcısının atanması ve Din İşleri Komisyonun görev ile yetkileriyle ilgili madde, Anayasa’nın eğitim ve Laiklik ilkeleri maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Bu bizim açımızdan milat teşkil edebilecek karardır.”

Fehime ALASYA

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Anayasa Mahkemesi’nin 2018 yılında yargıya taşınan davada bugün açıkladığı kararı ile Din işleri Dairesi’ne kuran kursu düzenleme yetkisi veren yasa maddesini iptal ettiğini belirtti.

Barolar Birliği Başkanı, Avukat Esendağlı, çıkan kararla devletin gözetimi ve denetimi olmadan Diş İşleri Dairesi’nde ‘Kur’an kursu yapılamayacağına’ karar verildiğini ifade etti.

Esendağlı ayrıca mahkemenin bunun bir eğitim olduğuna, devlet bünyesinde, devlet denetimi, gözetimiyle yapılabileceği kararına işaret etti.

Din işleri başkan yardımcısının atanmasına ve Din İşleri Komisyonun görev ile yetkileriyle ilgili maddenin Anayasa’nın eğitim ve Laiklik ilkeleri maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle 2018 yılında açılan iptal davasının bugün neticelendiğini ifade eden Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı, “Bugün duruşma yapıldı ve kararı Anayasa Mahkemesi tarafından bugün açıklandı. Sözü geçen iki maddeyi de Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Kuran kurslarıyla ilgili yetkinin sadece devlet himayesinde yapılabileceğine karar verildi.” dedi.

“Bu bizim açımızdan milat teşkil edebilecek karardır”

Esendağlı, konuya ilişkin “Bu bizim açımızdan milat teşkil edebilecek karardır. Kıbrıs Türk Anayasa Mahkemesi’nin laiklik ile ilgili yapmış olduğu ilk düzenlemedir. Türkiye Anayasa Mahkemesinin yıllarca uyguladığı fakat iktidar değişikliğinden sonra terk ettiği bir ilkeyi, burada bizim Anayasamız bağlamında ele alındı.” yorumunda bulundu.

Bu noktadaki konuyu sadece KKTC Hizmet Sendikası’nın(Hizmet Sen) mahkemeye taşıdığını kaydeden Esendağlı, “Küçük bu sendika büyük bir iş başardı.” dedi. İptal kararlarıyla Meclis’in yeni düzenleme yapılmasını beklendiklerini de ifade etti.

2017’deki yasa değişikliği 2018’de yargıya taşınmıştı, 2021’de sonuç alındı…

2018 yılında yargıya taşınan konuyla ilgili detaylı bilgi de paylaşan Esendağlı, özetle şu açıklamada bulundu:

“2017 yılında Din İşleri Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nda Meclis’in yaptığı değişiklik çok dikkat çekmemiş ve kamuoyu ile de çok fazla paylaşılmamıştı ama bizim dikkatimizi çeken ve önemli bulduğumuz iki nokta vardı. Bu iki nokta toplumsal yapımız bakımından sıkıntılı bir maddeydi. Biri Din işleri başkan yardımcısı diye bir mevki yaratıyordu ve bu yardımcının nasıl atanacağına ilişkin yapılan düzenlemede niteliğe haiz kişilerin din işleri tarafından seçileceği iki adayı olacağı ve yönetim kurulu tarafından seçilmesi yönündeydi. Bu düzenleme sınırsız ve keyfi bir yetki verilmesi anlamına geliyordu. İstenilen kişileri, hiçbir kritere bakmadan seçebilme yetkisi veriyordu. Bundan daha da önemli olan düzenlemede ise Din İşleri Komisyonu kurulması ve Din İşleri Başkan ve başkan Yardımcısı gibi birkaç üyeden oluşuyordu ve birkaç kişiye din görevlilerinin atanması, görevlerin belirlenmesi gibi görevler veriyordu. Bunun yanında Din İşleri Komisyonuna hafızlık yani kuran kursları düzenleme yetkisi veriyordu.” dedi.