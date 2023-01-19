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Ertuğruloğlu’nun Yenidüzen’e yaptığı açıklamalar, güneyde basına yansıdı

Ertuğruloğlu’nun Yenidüzen’e yaptığı açıklamalar, güneyde basına yansıdı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, Taksim sahasıyla ilgili olarak Yenidüzen Gazetesi’ne yaptığı açıklamalar, güneyde de basında geniş yer buldu.

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, Taksim sahasıyla ilgili olarak Yenidüzen Gazetesi’ne yaptığı açıklamalar, güneyde de basında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi habere “Dışişleri Bakanı Çetinkaya Stadında Yapılanları Bozacağı Tehdidinde Bulunuyor- Stewart’ın Kıbrıs’a Dönmesini Bekliyorlar” başlığıyla yere verirken, haber Haravgi’de “UNFICYP’in Çetinkaya Stadına Koyduğu Her Şeyi Bozacağız”, Politis’te ise “Ertuğruloğlu UNFICYP’le Bozuştu ve Tehdit Ediyor” başlıklarıyla yer aldı. 

“O sahayı onlara yedirtmeyiz”“O sahayı onlara yedirtmeyiz”

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