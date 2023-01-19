Ertuğruloğlu’nun Yenidüzen’e yaptığı açıklamalar, güneyde basına yansıdı
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, Taksim sahasıyla ilgili olarak Yenidüzen Gazetesi’ne yaptığı açıklamalar, güneyde de basında geniş yer buldu.
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, Taksim sahasıyla ilgili olarak Yenidüzen Gazetesi’ne yaptığı açıklamalar, güneyde de basında geniş yer buldu.
Alithia gazetesi habere “Dışişleri Bakanı Çetinkaya Stadında Yapılanları Bozacağı Tehdidinde Bulunuyor- Stewart’ın Kıbrıs’a Dönmesini Bekliyorlar” başlığıyla yere verirken, haber Haravgi’de “UNFICYP’in Çetinkaya Stadına Koyduğu Her Şeyi Bozacağız”, Politis’te ise “Ertuğruloğlu UNFICYP’le Bozuştu ve Tehdit Ediyor” başlıklarıyla yer aldı.
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Etiketler : tahsin ertuğruloğlu, Taksim