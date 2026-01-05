“Erken seçim ülkeyi kaosa sürükler”

Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, erken seçime gidilmesinin ülkeyi kaosa sürükleyeceğini savunarak, “Bu kadar erken seçime gidersek, konulara hâkim olmadan ülkeyi kaosa sürüklemek olur” dedi.

“Mutlaka bu ülkede bir seçim olacaktır ve bu seçimin sonucunda haklı olan, haksız olan ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, DAÜ ile ilgili meselelerin ciddi biçimde ele alınması gerektiğini söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin daha önce üniversiteyle ilgili “çok haklı uyarılarda bulunduğunu” söyleyen Çavuşoğlu, “DAÜ’nün erime süreciyle ilgili birçok gerekçeli konuşmalar yapıldı. Biz de bu konuşmalardan faydalanarak üniversitenin girdiği sıkıntıdan çıkması için yüzlerce saat çalıştık” diye konuştu.

“Hükümetimiz gerektiğinde değerlendirme yapıp bayrak değişimi yapabilme hakkına sahiptir”

Çavuşoğlu, gelinen noktada üniversitenin kurumsal çöküşü meselesinin ortadan kaldırıldığını belirterek, “Bu süreç içerisinde Meclis’ten yasa geçirirken sizlerle de paylaştık” ifadelerini kullandı. Vakıf Yöneticiler Kurulu atamalarına da değinen Çavuşoğlu, “VYK atamaları bu hükümetin atamalarıdır. Hükümetimiz gerektiğinde değerlendirme yapıp bayrak değişimi yapabilme hakkına sahiptir” diye konuştu.

Atanan kadrolarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Şu anda atadığımız ve çalışmalarından dolayı bazı noktalardan memnun olmadığımız arkadaşların, DAÜ’nün daha iyi performans yapması için gerekli ekonomik tedbirlerde gecikmelere vesile oldukları noktalar vardır. Bu nedenle kadromuzu değiştirme hakkımız vardır” dedi.

Cumhurbaşkanının atama yetkisine ilişkin tartışmalara da değinen Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanı ‘atama yetkisi bendedir’ diyor. Cumhurbaşkanının onaylamadığı bir Bakanlar Kurulu kararı olabilir mi? Benim bildiğim olmaz. Yetki tabii ki cumhurbaşkanındadır, buna itirazımız yok” ifadelerini kullandı.

Buna karşın hükümetin iradesinin engellenemeyeceğini savunan Çavuşoğlu, “Hükümetin bayrak değişimi anlamında iradesini ortaya koymasına engel konamaz. Bu yasal değildir, ‘düzeltin’ diyebilir. Bu ülkede korunması gereken tek makam cumhurbaşkanlığı makamı değildir. Korunması gereken tüm makamlardır” dedi.