Erhürman'ın son ziyareti YDP'ye
Hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, son siyasi parti ziyaretini YDP'ye yapıyor.
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Hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, son siyasi parti ziyaretini YDP'ye yapıyor.
Görüşmede YDP’den Genel Başkan Erhan Arıklı, Parti Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Enver Öztürk, Turan Büyükyılmaz, Bülent Kaya ve Ali Akın Önder yer aldı.
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