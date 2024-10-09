Erhürman’dan, Üstel’e yanıt: “Trajikomik bir açıklamayla basının gözüne baka baka yalan söyledi”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ünal Üstel’in Mecliste yaptığı açıklamayı “trajikomik” olarak niteledi, “Basın mensuplarının gözünün içine baka baka yalan söylediler” diyerek, Zorlu Töre’nin önceki geceden itibaren “hasta” olduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı, örnekler sundu.

Meclis bahçesinde açıklama yapan Erhürman, önceki gece Zorlu Töre’nin hasta olmadığını, Üstel’in imzasıyla Zorlu Töre’nin Danışma Kurulu’nu toplamasını istediğini ancak Töre’nin bunu reddettiğini, gece yarısına kadar Mecliste bulunduğunu söyledi.

Erhürman, “Töre, gece yarısına kadar Meclisteydi ve rahatsız falan da değildi. Bir adım daha gideyim ve ispatlayım; peki neden Ersin Tatar’a bugün ziyaretini yarıda kes de gel dendi?” diye sordu.

Üstel: “Gündemimiz erken seçim değil”