Üstel: “Gündemimiz erken seçim değil”

Başbakan Ünal Üstel son günlerde devam eden Meclis Başkanlığı kriziyle ilgili ile kez açıklama yaptı, “Seçimden UBP hiçbir zaman kaçmadı, ama şu anda gündemimiz bu değil” dedi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin dünden bu yana devam eden bir olduğunu iddia eden Başbakan Üstel, bugün yaşananlarla ilgili de CTP’yi suçladı. “Biz gece yarısı oldu buradayız, meclisin açılmasını bekliyoruz ama açılmıyor” dedi.

Öncelikli gündemlerinin bir erken seçim değil, ilk olarak Meclis'in işleyebilmesi ve ekonomi olduğunu söyleyen Üstel, "Bunun için ısrarcı olmaya devam edeceğiz" şeklinde görüş bildirdi.

Kendisine yöneltilen 'Kutlu Evren bu kez seçilecek mi?" sorusunu da yanıtlayan Ünal Üstel, "Bu kez seçilecek" dedi.

Üstel, YENİDÜZEN Haber Müdürü Ertuğrul Senova'nın kendisine yönelttiği "Pazartesi günü Kutlu Evren'e 'Hayır' diyenler, şimdi Kutlu Evren'e neden 'Evet' desin sorusu üzerine gülerek "O UBP'nin iç meselesidir" cevabını verdi.

"Yasa dışı" bir şekilde toplanmaya çalıştılar

Öte yandan Üstel'in açıklamaları öncesinde UBP-DP-YDP Hükümeti Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı’nın Genel Kurul toplantısını açmadan "yasa dışı" bir şekilde Genel Kurul toplantısı odasında toplandı.

Hükümete mensup vekiller Genel Kurul'un yapıldığı toplantı odasında yerini aldı, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi vekilleri ise buna tepki gösterdi. Basın mensuplarını hızlı bir şekilde Genel Kurul'un toplantı yapıldığı odaya "Başbakan açıklama yapacak" diyerek davet eden UBP-DP-YDP Hükümeti, "Biz buradayız, Meclis'i açın" mesajı vermek istedi.