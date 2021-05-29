Erhürman’dan hükümete: “Yönetemiyorsunuz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin son dönemde yaptığı zamlara ve Hayat Pahalılığını 4 ay süreyle durdurma kararına ilişkin açıklama yaparak, “Hükümet oturmuş, insanları nasıl daha fazla yoksullaştırabilirim diye plan yapıyor” dedi.

Son dönemde yaşanan sıkıntıları sıralayan Erhürman, hükümetin sessiz kaldığını her şeye söyledi.

Erhürman’ın yaptığı açıklama şöyle:

“Aylardır Türk Lirası'nın değer kaybından ve petrol/gaz fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan zamları ertelediniz. Şimdi hayat pahalılığını dondurmaya ilişkin hukuka/sosyal ve ekonomik akla aykırı kararlarınızla birlikte hem tüp gaza hem de akaryakıta zam!!! Hem her şey pahalı olsun, hem de bu zamlar hayat pahalılığına yansımasın. Hükümet oturmuş, insanları nasıl daha fazla yoksullaştırabilirim diye plan yapıyor!!! #yönetmiyorsunuz.

1. Akaryakıt ve tüp gaz zamları, hayat pahalılığını hukuka/sosyal ve ekonomik akla aykırı biçimde dondurma kararıyla birlikte devreye sokuluyor ve insanlar iki kat yoksullaştırılıyor.

2. İşsizlik artıyor. Yoksullaşma derinleşiyor. Kasaptan 10 TL'lik kıyma alan insanlar var.

3. Maliye zorda. Protokol orada ama para gelmeyince, 300 milyona kadar borçlanma kararıyla birlikte, ek faiz yükü altına girilmeye hazırlanılıyor.

4. Bütün uyarılarımıza karşın Protokol'deki aktarmaların takvimi belirlenmediği için Maliye'de öngörülemezlik artıyor.

5. Emekli olup da çalışmaya devam edenlere, hem de giderlerini karşılayacak gelir elde edemedikleri bu dönemde, hukuka aykırı biçimde ek mali külfet yükleniyor.

6. Sterlin 12.15'in üstünü zorluyor.

7. Banka borçları ötelenmiş durumda ama faizler işlemeye, döviz yükselmeye devam ediyor.

8. Kapıların açılmasında, turizmde, yükseköğretimde yüz yüze eğitimde plan, talebin genişlemesine ilişkin öngörüsüzlüğü ortadan kaldırmaya yönelik somut adım yok. Ama gelir elde edemeyen özel sektörün giderleri aynen devam...

Hükumet? "Süreci çok iyi yönetiyoruz. İşler tıkırında"!!! #yönetmiyorsunuz #buhalkumrunuzdadeğil”