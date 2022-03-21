Erhürman’dan hükümete: Doğru raya dönün

Ayşe GÜLER

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketin alt üstüne gelmiş durumda olmasına rağmen, Meclis’in önümüzdeki hafta 2 gün yerine 1 gün toplantı yapacak olmasını eleştirdi.

Erhürman, bu konuda parti başkanları arasında istişare edilmediğini ifade etti.

Erhürman, Danışma Kurulu’nda oyçokluğu ile alınan kararın geri çekilmesini istedi, hükümetin 21 muhalefet vekilini yokmuş gibi sayarak, hareket edemeyeceğini vurguladı.

“Züccaciye dükkanına girmiş fil gibi, önünüze gelen camı indirerek hareket edecekseniz, bu camların sizin de ayağınıza batmasına neden olur” diyen Erhürman, Hükümete “doğru raya dönün” çağrısı yaptı.

“Memlekette zamlar, hayat pahalılığı ile altı üstüne geldi. Biz 1 gün toplanalım, sadece denetleme yapalım. Hiçbir şekilde görüşmüyorsunuz, diyalog koymuyorsunuz” diyen Erhürman, “Ben yaparım olur zihniyeti ile mi hareket edeceksiniz?” dedi.

Erhürman, bu anlayış ile Meclis’te birlikte ve barış içerisinde çalışma olanağının berhava edildiğini vurgulayarak, “Bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaksınız” dedi.

Meclis itibarının her adımla yerle bir edildiğini söyleyen Erhürman, “Buna müsaademiz yoktur” şeklinde konuştu.

Berova: Meclis’in daha iyi çalışması için

UBP Milletvekili Özdemir Berova, alınan kararın Meclis’in daha iyi çalışması için alındığını kaydetti.

“Muhalefet her şeye karşı politika anlayışı ile yeni bir anlayış içerisindedir” diyen Berova, “Hükümet etkin şekilde çalışma yapma derdindedir” şeklinde konuştu.

Berova, “Bu alınan karar Salı günü komiteleri toplayıp, çalışmasının önünü açacaktır” dedi.

Özersay: Hükümet istişare etmeli

HP Genel Başkanı, Milletvekili Kudret Özersay, Meclis’in çalışma günleri ve içerik konusunda konsensüs sağlayacak adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Özersay, hükümetin bu konuda istişare ederek, kararların alınmasının önemine değindi.

Sucuoğlu: Kararda oy birliği olmak zorunda değil

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bir gerginlik gördüğünü ifade ederek, bunun alışık olunmadığını belirtti.

Sucuoğlu, “Bu konuda art niyet yoktur” dedi, “Yasa hazırlığı olmadığı için böyle bir karar üretildi. Bu kadar germeye, suçlayıcı şekilde tavır almaya gerek yok” şeklinde konuştu.

Kararlarda oy birliği olmak zorunda olunmadığını dile getiren Sucuoğlu, “ateşe benzin dökmeye devam edersek, bu yansır” dedi.

Sucuoğlu, “2008’den beri belediyeler reformunun konuşuluyor” diyerek, kavgayla ciddi ithamlarla birbirimizi suçlayacaksak doğru değil” diye konuştu.