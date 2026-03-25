Erhürman’dan Hristodulidis’e sert eleştiri: “Fantastik fikirler havada uçuşuyor”

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Rum lider Nikos Hristodulidis’in son dönemdeki açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. Erhürman, Hristodulidis’in söylemlerinde ciddi tutarsızlıklar bulunduğunu savunarak, “Crans Montana’da kaldığımız yerden başlayalım yaklaşımından, 5 maddelik yol haritasına; oradan da Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönmesi çağrısına uzanan bir çizgi ortaya çıktı” dedi.

Açıklamasında, ortaya atılan fikirlerin “imkânın ve aklın sınırlarının dışında” olduğunu belirten Erhürman, NATO üyeliğinden İngiliz üsleri meselesine ve Türkiye’nin tanımasına kadar uzanan başlıkların “fantastik” olduğunu ifade etti. “Kafalar bayağı karışmış anlaşılan” diyen Erhürman, bu tür açıklamaların ciddi bir paniğin yansıması olabileceğini öne sürdü.

Hristodulidis’in 1821 vurgusuna da değinen Erhürman, bu tür söylemlerin ciddiye alınmaya değer olmadığını belirterek, “Tarihten ders çıkarılacaksa 2004 ve 2017 süreçlerine bakılmalı” ifadelerini kullandı.

Erhürman, açıklamasının sonunda, “Biz halkımızın aklıyla, iradesiyle, ciddiyetle ve tutarlılıkla buradayız. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duyuyor. Aynısını dilerim” diyerek mesajını tamamladı.